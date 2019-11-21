В России назвали проблемой Украины плохое состояние переданных кораблей

Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова якобы сама могла "угробить" катера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала проблемой Украины, если украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова смогла якобы "угробить" корабли. Об этом сообщают росСМИ.

В РФ считают, что корабли были в нормальном состоянии.

"Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, о чем свидетельствует видеозапись", - заявили в ФСБ.

Опубліковано Анатолієм Матіосом Середа, 20 листопада 2019 р.

Фото: переданные корабли (facebook.com/MatiosAnatolii)

Напомним, президент Владимир Зеленский после осмотра катеров отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться к России.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что с украинских кораблей "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", которые после годичного плена вернулись в Украину, были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные захватили корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу якобы за нарушение российской границы.