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В Гаагском суде начались первые слушания по делу "Украина против России"

Новости » Политика     21.11.2019 - 14:09
В Гаагском суде начались первые слушания по делу "Украина против России"
Иллюстративное фото (icj-cij.org)

Суд рассмотрит ситуацию с захватом украинских моряков и кораблей в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге сегодня, 21 ноября, начал первые слушания в делу "Украина против России", а именно по нападению на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

По ее словам, сегодня Гаагский трибунал начал рассмотрение иска Украины относительно нарушения Россией Международной конвенции по морскому праву во время захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Украина требует от России компенсации за незаконные действия.

В Гаагском суде начались первые слушания по делу &quot;Украина против России&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 21 ноября, Арбитражный трибунал в Гааге начнет первые слушания по делу "Украина против России". Предполагалось, что суд рассмотрит нарушение Россией иммунитета украинских военных судов и 24 членов их экипажей.

Также РБК-Украина писало, что 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России относительно юрисдикции делу "Украина против РФ". Суд признал свою юрисдикцию в делах о расовой дискриминации в Крыму и финансировании терроризма на Донбассе.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаГаагатрибуналкорабль
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