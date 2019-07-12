ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в Италии вынес приговор нацгвардейцу Маркиву

Новости » Политика    12.07.2019 - 16:27
Суд в Италии вынес приговор нацгвардейцу Маркиву
Фото: Виталий Маркив (radiosvoboda.org)

Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд города Павия в Италии вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fаcebook активиста и лидера одной из украинских общин в Италии Олеся Городецкого. 

По его словам, итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы.

Суд в Италии вынес приговор нацгвардейцу Маркиву

 

Отметим, в последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину. 

"Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я солдат, я патриот своей страны, верю в правосудие и благодарю Вас за ваш труд", - сказал он.

 
Фото: заседание суда ((facebook.com/mvs.gov)

Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Ситуацию с Макривым комментировал глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Более того, Аваков присутствовал на одном из последних заседаний суда по делу нацгвардейца.

 

Прокуратура Италии расследует финансирование Кремлем "Лиги севера" Верховный суд России смягчил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины ИталияНацгвардияСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь