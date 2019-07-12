Суд в Италии вынес приговор нацгвардейцу Маркиву

Фото: Виталий Маркив (radiosvoboda.org)

Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд города Павия в Италии вынес приговор экс-военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fаcebook активиста и лидера одной из украинских общин в Италии Олеся Городецкого.

По его словам, итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы.

Отметим, в последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

"Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я солдат, я патриот своей страны, верю в правосудие и благодарю Вас за ваш труд", - сказал он.

Фото: заседание суда ((facebook.com/mvs.gov)

Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля текущего года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Ситуацию с Макривым комментировал глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, Маркив не мог быть причастным к гибели гражданина Италии. Более того, Аваков присутствовал на одном из последних заседаний суда по делу нацгвардейца.