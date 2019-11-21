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НАБУ открыло уголовное дело в отношении Грицака

Новости » Политика     21.11.2019 - 21:45
НАБУ открыло уголовное дело в отношении Грицака
Фото: Василий Грицак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Квалификацию дела не разглашают

Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака по требованию суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам пресс-секретаря НАБУ Светланы Олеферы, суд обязал открыть производство.

"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отметила она.

Квалификацию дела не разглашают.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Грицака обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).

Ранее Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Так, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы СБУ. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

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