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Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова

Новости » Политика     21.11.2019 - 18:34
Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова
Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Иванисов был помилован указом Леонида Кучмы

В сети обнародованы приговор и указ о помиловании нынешнего нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова. Документы опубликованы в Telegram-канале юриста Андрея Портнова.

В частности, Портнов опубликовал приговор Иванисову, которым он был осужден по статьям 117 и 118 Уголовного кодекса (1960 года). Речь идет о групповом изнасиловании и удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия.

Фото: приговор Иванисову(t.me/PortnovUA)

Кроме того, опубликован указ тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.

Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова

Фото: указ о помиловании Иванисова (t.me/PortnovUA)

Напомним, на этой неделе разгорелся скандал после того, как стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов отбывал срок за изнасилования. Данную информацию подтвердил, в том числе, генпрокурор Руслан Рябошапка.

После этого Иванисов покинул фракцию, а президент Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" будет разбираться в ситуации, как человек с судимостью смог принять участие в выборах, будучи мажоритарным кандидатом от партии.

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