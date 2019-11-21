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Садовому попросят назначить 50 млн гривен залога, - источник

Новости » Политика     21.11.2019 - 14:56
Садовому попросят назначить 50 млн гривен залога, - источник
Фото: Андрей Садовой (УНИАН)

Прокуратура не будет просить об аресте Садового

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже обратилась с ходатайством в Высший антикоррупционный суд по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным источника, прокуратура не будет просить об избрании Садовому меры пресечения в виде ареста.

"Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен", - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что дело Садового связано с операциями с земельными участками. По данным следствия, сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. По этому делу в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

В САП подчеркнули, что участки вообще не принадлежали Львовской территориальной общине, а фактически использовались в качестве огородов и находились в собственности сельского совета Рясне-Русской.

Садовому объявили подозрение 21 ноября. Его подозревают в злоупотреблениях при выделении земли для строительства индустриального парка.

Садовому объявили подозрение
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