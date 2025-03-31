Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин, - Трамп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За словами глави Білого дому, президент України зіткнеться з проблемами, якщо відмовиться від угоди.

Чи справді Зеленський відмовляється від угоди

Нагадаємо, у п'ятницю 28 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна тільки цього дня офіційно отримала від США проєкт угоди про надра. Однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - повідомив президент на брифінгу.

Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть вивчити документ і порівняти всі версії такої угоди. Зеленський публічно заявив, що частина пропозицій в угоді відсіється, і коли там не буде законодавчих загроз, то оцінить її. Наразі, за словами президента, він не хоче "реагувати на кожен меседж".

Також важливо згадати, що в лютому 2025 року Зеленський і Трамп мали підписати рамкову угоду щодо рідкоземельних надр. Однак через перепалку в Білому домі між главами держав, документ так і не підписали.

Як відомо, раніше сторони хотіли підписати рамкову угоду, однак тепер США запропонували укласти одразу повну угоду про надра. Угода передбачає, що Сполучені Штати отримають повний контроль над енергетичною та видобувною галузями.

Детальніше про те, що не так з пропозицією Дональда Трампа і чим ризикує Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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