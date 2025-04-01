Україна передає США всі дані про порушення Росією припинення вогню, - Зеленський

Україна надає США повну інформацію про порушення Росією часткового припинення вогню, що включає заборону ударів по енергетичній інфраструктурі та дотримання тиші на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку передає "Укрінформ" .

За словами Зеленського, наразі дуже важливий моніторинг виконання тих чи інших домовленостей про припинення вогню в Україні. І поки моніторингової місії в країні не має, Київ сам передає докази порушення РФ режиму тиші.

"Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку майже щоденно, я попросив про це нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій інформацію щодо порушення Росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо США і бачимо, що Америка починає потроху це розуміти», - наголосив президент.

Додамо, що під час останньої зустрічі представників "коаліції охочих" у Парижі президент Франції Емануель Макрон заявив, що за три тижні європейські партнери представлять план моніторингу перемир’я в Україні.

Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, США в березні запропонували Україні та Росії почати перемир'я на 30 днів. Президент України Володимир Зеленський одразу погодився на таку ініціативу, а російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати умови.

Зокрема, диктатор вимагав, аби усі країни Заходу перестали передавати Україні військову допомогу під час дії такого припинення вогню.

Без додаткових умов Росія погодилася лише на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Як відзначали в Росії, домовленість починає діяти з 18 березня.

Однак країна-терорист продовжує регулярні атаки проти українських міст, руйнуючи житлові будинки й пошкоджуючи енергооб'єкти. Сьогодні зранку, 1 квітня, терористи знову атакували енергооб'єкт у Херсоні.