Прогрес щодо припинення вогню в Україні і не тільки: що сказав парламентер Путіна
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні низку зустрічей із представниками адміністрації Трампа. Він зробив низку заяв, зокрема щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Зокрема, за словами Дмитрієва, було досягнуто значного прогресу щодо домовленості про припинення вогню в Україні. Крім цього, він висловив низку заяв про взаємини між Москвою і Вашингтоном:
- адміністрація Трампа налаштована творчо і поводиться в діалозі з Росією шанобливо;
- компанії США готові взяти ніші, залишені європейськими компаніями, які пішли з РФ;
- Росія і США обговорюють відновлення прямого авіасполучення;
- з представниками адміністрації Трампа обговорювали співробітництво в Арктиці та щодо рідкоземельних металів;
- знадобиться ще низка зустрічей США і Росії, щоб вирішити всі розбіжності.
Візит парламентера Путіна до Вашингтона
Нагадаємо, у середу 2 квітня стало відомо, що глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вирушить до Вашингтона для зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Відомо, що для можливості візиту з Дмитрієва тимчасово зняли санкції.
У ніч на 3 квітня Reuters писало, що ця зустріч таки відбулася. Раніше CNN анонсувало, що під час візиту обговорюватимуть питання щодо прагнення США і РФ закінчити війну в Україні.
Детальніше про те, хто такий Дмитрієв і яка його роль у переговорах з командою президента США Дональда Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.