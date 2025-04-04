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Прогрес щодо припинення вогню в Україні і не тільки: що сказав парламентер Путіна

П'ятниця 04 квітня 2025 00:47
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Прогрес щодо припинення вогню в Україні і не тільки: що сказав парламентер Путіна Фото: голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (GettyImages)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні низку зустрічей із представниками адміністрації Трампа. Він зробив низку заяв, зокрема щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, за словами Дмитрієва, було досягнуто значного прогресу щодо домовленості про припинення вогню в Україні. Крім цього, він висловив низку заяв про взаємини між Москвою і Вашингтоном:

  • адміністрація Трампа налаштована творчо і поводиться в діалозі з Росією шанобливо;
  • компанії США готові взяти ніші, залишені європейськими компаніями, які пішли з РФ;
  • Росія і США обговорюють відновлення прямого авіасполучення;
  • з представниками адміністрації Трампа обговорювали співробітництво в Арктиці та щодо рідкоземельних металів;
  • знадобиться ще низка зустрічей США і Росії, щоб вирішити всі розбіжності.

Візит парламентера Путіна до Вашингтона

Нагадаємо, у середу 2 квітня стало відомо, що глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вирушить до Вашингтона для зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Відомо, що для можливості візиту з Дмитрієва тимчасово зняли санкції.

У ніч на 3 квітня Reuters писало, що ця зустріч таки відбулася. Раніше CNN анонсувало, що під час візиту обговорюватимуть питання щодо прагнення США і РФ закінчити війну в Україні.

Детальніше про те, хто такий Дмитрієв і яка його роль у переговорах з командою президента США Дональда Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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