Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна

Тема перемир'я між Україною та РФ була лейтмотивом серії зустрічей у Саудівській Аравії. Як результат, за посередництва США було погоджено енергетичне перемир'я

Про те, чи працюють домовленості та що говорять про припинення вогню США, Україна та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Від повного припинення вогню до енергетичного перемир'я

Протягом останніх місяців відбулося кілька зустрічей за участю делегацій США, які в рамках "човникової дипломатії" окремо вели перемовини з Україною та РФ.​ Так, 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії) відбулася американо-російська зустріч на високому рівні.

Американську сторону очолював держсекретар США Марко Рубіо, а російську - міністр закордонних справ Сергій Лавров. Головною темою їх обговорення було покращення відносин між двома країнами та пошук шляхів завершення війни в Україні.

Примітно, що українська делегація не була запрошена на цей саміт, що викликало занепокоєння з боку Києва. Президент США Дональд Трамп відкидав ці занепокоєння, натякнувши на "відповідальність" України за початок конфлікту. ​

Однак 11 березня 2025 року в саудівській Джидді вже відбулася зустріч між делегаціями США та України. Під час цих переговорів американці запропонували 30-денне припинення вогню вздовж усієї лінії фронту з можливістю продовження.

Президент України Володимир Зеленський, який спочатку пропонував режим тиші в небі та на морі, позитивно оцінив цю ініціативу. Таким чином, Україна погодилася на такий крок, але лише за умови, що й Росія на це погодиться. У відповідь на згоду Києва американці оголосили про відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною.

Після чого США взялися доносити суть переговорів до відома Кремля. Трамп направив до російського диктатора Володимира Путіна свого спецпосланця Стіва Віткоффа, яким Кремль передав президенту США власні "сигнали", зміст яких не розголошувалася.

Сам Путін публічно сказав, що буцімто "згоден" з ідеєю про перемир'я, але при цьому заявив про "нюанси", а саме необхідність зупинки мобілізації в Україні та "переозброєння" ЗСУ.

Також кремлівські ЗМІ писали, нібито диктатор зажадав повної зупинки військової допомоги в Україні. Однак Трамп заперечував це, кажучи, що про допомогу взагалі не йшлося.

Фото: зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії 11 березня (Getty Images)

Після візиту Віткоффа в Москву президент США та глава Кремля зідзвонилися. Їх телефонна розмова відбулася 18 березня та тривала понад дві години. Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури.

"Човникова дипломатія" продовжилася. Так, 23 березня українська технічна група провела переговори із США, а 24 березня тривали перемовини американців з росіянами, після чого 25-го березня знову були консультації Вашингтона з Києвом.

Результатом зустрічей технічних груп у Саудівській Аравії 23-25 ​​березня не стало всеосяжне припинення вогню на 30 днів як того хотів домогтися Трамп, але сторони домовилися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Однак у випадку з Росією, традиційно, виявилося не все так однозначно. Кремль вчергове почав висувати вимоги, там заявили, що перемир’я в Чорному морі почне діяти після зняття санкцій із "Россільгоспбанку" та інших російських фінансових організацій, залучених до операцій з міжнародної торгівлі продовольством.

Позиція України

Як пояснював раніше президент, Україна погодилась на пропозицію про всеосяжне припинення вогню з Росією (за умови згоди Кремля), щоб чітко показати світові, що Путін не бажає миру. Зеленський пояснив, що Київ спочатку пропонував припинення вогню в небі та на морі, оскільки це легше контролювати.

На думку глави держави, що припинення вогню може створити "вікно можливостей" для розробки мирного плану та завершення війни. ​Однак для цього потрібні й відповідні кроки з боку Росії, яка, очевидно, не бажає миру.

Ба більше виникли й розбіжності щодо дати набуття чинності перемир'я. Росія стверджувала, що воно почалося 18 березня після телефонної розмови між Путіним і Трампом. Натомість Україна наполягає, що припинення вогню набуло чинності з 25 березня, після завершення технічних переговорів у Саудівській Аравії. ​У заяві Вашингтона точні дати не вказувались.

Втім, з того часу Росія неодноразово атакувала українські об'єкти енергетики, зокрема в Харкові та Херсоні, в останньому вчора агресор лишив 45 тисяч жителів без електрики. Зазначимо, що в ОП попередили росіян про "симетричні відповіді", якщо ті порушуватимуть домовленості.

Фото: Зеленський закликав партнерів до швидкого тиску на Росію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні після чергових цілеспрямованих влучання агресора та пошкодження обʼєктів енергетики президент України закликав "дотиснути" російського диктатора до реального наказу припинити удари, адже після пропозиції США щодо припинення вогню окупанти продовжують завдавати ударів.

"Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія - єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україна надала США підтвердження ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, що порушує домовленості про перемир’я і чекає відповідної реакції від Вашингтона.

Що кажуть у Путіна

У Кремлі натомість кажуть, що Путін підтримав пропозицію Трампа і після розмови з ним 18 березня нібито "віддав відповідний наказ військовим" припинити удари по енергетиці строком на 30 днів.

У Міністерстві оборони РФ навіть цинічно заявляли, що після наказу Путіна "збивали" свої ж дрони, які летіли по енергетиці в Миколаївській області. Втім, насправді тієї ночі росіяни атакували обʼєкти енергетики, транспорт, лікарні та міську інфраструктуру України.

Москва цинічно звинувачує Київ у порушенні домовленостей. Вчора міністр закордонних справ Росії Лавров поскаржився на Україну Сполученим Штатам, ООН та ОБСЄ через так зване "порушення Україною домовленості про неприпустимість атак щодо енергетичної інфраструктури".

"Енергетичні об'єкти зазнають атак весь цей час, можливо з перервою на один-два дні. Ми передали цей перелік помічникові президента США Майку Волцу.

Я направив його держсекретарю США Марко Рубіо, нашим представникам в ООН та ОБСЄ", - заявив Лавров.

Фото: Путін навмисне висуває умови, аби затягувати час (Getty Images)

Крім того, Росія починає критикувати підхід Трампа до завершення війни в Україні.

"У позиції США щодо України наразі відсутня вимога вирішити проблеми, пов'язані з першопричинами конфлікту, це треба долати. Москва серйозно сприймає пропозиції Вашингтона щодо України, але не може приймати їх просто як є", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Дорікають США і в Кремлі, звинувачуючи американську сторону в тому, що вона "не реагує" на російські звинувачення України у "порушенні" енергетичного перемир'я.

"Мораторій на удари по енергетиці України продовжує діяти, РФ його дотримується. Якоїсь реакції США на удари ЗСУ, що продовжуються, по енергооб'єктах РФ не було", - нафантазував Пєсков.

Позиція США щодо війни в Україні

Як пишуть західні ЗМІ, Трамп намагається досягнути всеосяжного припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня). Проте поки що йому не вдалось змусити Росію дотримуватись навіть енергетичного.

В інтерв'ю телекомпанії NBC президент США заявив, що розлючений на Путіна, бо той не хоче домовлятися із Зеленським і ставить під сумнів його легітимність (російський диктатор пропонував встановити в Україні зовнішнє управління ООН та інших країн, щоб провести вибори).

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це вина Росії…, я введу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії", - цитує Трампа NBC.

Глава Білого дому зазначив, що мита проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню. Також він сказав, що збирається знову поговорити з Путіним.

Примітно, що президент Фінляндії Александр Стубб після семигодинної зустрічі з президентом США за грою в гольф заявив, що Вашингтон розробляє санкції проти Росії на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або його порушення.

При цьому в Білому домі кажуть, що Трамп невдоволений заявами щодо війни як Путіна, так і Зеленського.

"Він висловив своє невдоволення коментарями лідерів обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився. Він продовжує наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати", - сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Фото: Трамп заявив, що існує "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду (Getty Images)

Водночас, за інформацією Fox News, президент США розчарований позицією Путіна і вважає, що Росія навмисно затягує комплексні переговори про припинення вогню.

В адміністрації Трампа не виключають, що США не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців та розробляють нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву, своєю чергою пише Reuters.

"Мені сказали, що наразі застосування санкцій є низьким - неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" - і заборона російського "тіньового флоту", який перевозить незаконну нафту через Балтійське море, буде легкою мішенню для тиску", - повідомила журналістка Fox News у Білому домі Джекі Генріх.

Поки ж збирається відвідати Вашингтон глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), один із переговірників Кремля Кирило Дмитрієв. Його візит анонсувало CNN, посилаючись на джерела. За даними ЗМІ, Дмитрієв може зустрітися з Віткоффом, сторони обговорять відносини між двома країнами, а також щодо закінчення війни проти України.

Оскільки Дмитрієв перебуває під американськими санкціями, уряд США тимчасово зняв з нього обмеження, аби дозволити Держдепартаменту видати російському чиновнику візу, стверджує CNN. Таким чином, це буде перший офіційний візит високопоставленого російського чиновника до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тим часом, за інформацією Bloomberg, Конгрес США готує нові санкції проти Росії, якщо Путін не піде на перемир'я. Група з 50 американських сенаторів (по 25 від республіканців та демократів) внесла законопроект із санкціями проти Москви. Вони набудуть чинності, якщо Кремль відмовиться вести переговори про припинення вогню або зірве можливу угоду.

Санкції передбачають 500% мито на імпорт із країн, які купують у Росії нафту, газ чи уран, заборону громадянам США інвестувати в російські облігації та обмеження проти будь-яких фінансових організацій, пов'язаних з урядом РФ.