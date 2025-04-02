США уперше проігнорують зустріч у форматі "Рамштайн", - Defense News

Глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустрічі представників 50 країн для координації військової підтримки України (у форматі "Рамштайн"), яка планується на 11 квітня у Брюсселі. Коаліція вперше збереться без участі Міністра оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News .

Про намір очільника Пентагону проігнорувати зустріч у форматі Рамштайн західному виданню розповіли кілька європейських чиновників і представник США на умовах анонімності.

За словами американського чиновника, глава Міноборони Штатів не долучиться до засідання особисто. Крім того, не очікується, що Гегсет приєднається віртуально.

Більш того, пише Defense News, Пентагон навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках.

Група держав збереться 11 квітня в Брюсселі під головуванням Німеччини та Великої Британії.

Нагадаємо, що Гегсет був присутній на минулій зустрічі "Рамштайну" у лютому, хоча він став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її.

Також в публікації Defense News зазначається, що Сполучені Штати все ще оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форумах, які підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням, сказав американський чиновник.

Для представників країн Європи відсутність американського міністра є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації президента США Дональда Трампа до питання надання Україні військової допомоги. Таку тезу у лютому вже чітко озвучував Гегсет на останній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Тоді у своїй промові з Брюсселя глава Пентагону критикував європейських чиновників, закликаючи їх взяти більше контролю над власною обороною, а не покладатися на 75-річну роль США в допомозі захистити континент.

Минула зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що 12 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Тоді "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.

Зауважимо, пізніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів про основні підсумки "Рамштайну".

Також глава Міноборони України підкреслив, що механізм "Рамштайн" є критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні. Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.