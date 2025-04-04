Вашингтон чекає, коли парламентер РФ відзвітує Путіну після візиту до США, - Bloomberg

У середу і четвер спецпосланець Трампа провів зустріч із переговірником Путіна у Вашингтоні. Тепер у США чекають його звіту главі Кремля, перш ніж робити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зустріч Стіва Віткоффа і Кирила Дмитрієва відбулася через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. Це було пов'язано з відсутністю динаміки на переговорах про припинення вогню в російсько-українській війні.

Тепер, за словами людини, знайомої з перебігом переговорів, США чекають, коли Дмитрієв відзвітує перед Путіним, перш ніж сторони зроблять якісь подальші кроки. Bloomberg також навело цитату чиновника РФ після переговорів.

"Стів був дійсно зосереджений на рішеннях. Я думаю, що є розуміння того, як ми можемо рухатися до завершення угоди, і щодо цього було багато обговорень", - сказав парламентер Путіна в інтерв'ю CNN.

Також ЗМІ пишуть, що чиновники США дедалі більше розчаровуються через повільний перебіг переговорів з боку Москви. Те, що минулого тижня здавалося проривом у питанні часткового перемир'я в Чорному морі, швидко випарувалося після того, як російські чиновники заявили, що це питання залежить від зняття санкцій. Зокрема, це твердження суперечить заяві США, в якій викладаються параметри угоди.

Крім того, Росія і Україна обмінялися звинуваченнями в недотриманні умов часткового припинення вогню, в тому числі шляхом нанесення ударів по енергетичних об'єктах.