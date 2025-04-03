Росія готує новий наступ: у Зеленського озвучили кількість ворожих військ

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

"Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", - сказав Паліса.

Він зауважив, що Росія нарощує тиск на фронті на тлі консультацій щодо припинення вогню. Адже росіяни у цьому зацікавлені небагато, якщо не вважати питання, пов'язані з морським напрямком.

А ось що стосується сухопутних територій, то росіяни продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту. Мова йде про часткові тактичні успіхи, яких вони досягають із дуже великими втратами.

"Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів", - розповів заступник керівника ОП.

Раніше агенція Associated Press із посиланням на заяви українських урядовців і військових аналітиків повідомила, що армія РФ у "найближчі тижні" готується до нового наступу на Україну через 1000-кілометрову лінію фронту. За даними журналістів агенції, РФ хоче посилити тиск на Україну і "зміцнити переговорну позицію Кремля на перемовинах про припинення вогню".

26 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Figaro говорив, що очільник Кремля "намагається виграти час і готується до весняного наступу". За словами президента, армія РФ готує новий наступ, зокрема на Сумську та Харківську області.

Можливий наступ Росії на фронті

Нещодавно у мережі поширилась інформація про те, що Росія нібито готує новий наступ в Україні. Зокрема, Associated Press з посиланням на джерела писало, що росіяни можуть вдатись до наступу вже найближчими тижнями.

В Україні вважають, що Росія може зосередити свої удари на північно-східних регіонах. Мова про Запорізьку, Сумську, а також Харківську області.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, російський наступ однозначно буде, але наразі виникає питання щодо його реальних масштабів.