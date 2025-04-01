Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час спільної пресконференції із литовським колегою Кястусісом Будрісом.

"Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Як відомо, українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди", - розповів Сибіга.

Він зауважив, що Україна має своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур.

"Теж підтверджую вам, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій. Українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав обопільно національним інтересам як США, так і (України - ред.)", - сказав міністр.

За його словами, текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного американського бізнесу також буде внеском у безпекову інфраструктуру України.

"Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", - підкреслив міністр.

Угода про рідкісноземи

Україна і США планували підписати рамкову угоду про рідкісноземи 28 лютого. Але через сварку президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом цього не сталось.

Минула версія документа передбачала створення інвестиційного фонду, куди Україна спрямовуватиме кошти, отримані від продажу своїх рідкісноземельних металів, газу та нафти.

Пізніше Зеленський розповів, що США запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів.

За словами глави мінфіну США Скотта Бессента, Штати підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини.

Водночас нардеп Ярослав Железняк розповів РБК-Україна, що нова угода щодо рідкісноземів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.