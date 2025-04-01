Трамп вважає, що Путін навмисно затягує переговори про перемир'я, - Fox News

Президент США Дональд Трамп розчарований діями російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля затягує переговори про перемир'я з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Жакі Генріх у соцмережі X .

За її словами, інформацію про те, що Трамп розчарований Путіним, розкрили неназвані джерела Fox News. На думку американського лідера, Росія "гальмує переговори про повне припинення вогню".

Співрозмовники Fox News додали, що зараз у контексті перемир'я обговорюють "шлях уперед". Зокрема, обговорюються агресивні санкції.

Також неназвані джерела наголосили, що наразі дотримання санкцій перебуває на низькому рівні - приблизно на "рівні 3 пунктів з 10". Зокрема, легкою мішенню для тиску може стати припинення діяльності "тіньового флоту" Росії, який перевозить нафту через Балтійське море.

За даними Fox News, 70 % незаконних продажів нафти Росією здійснюється за допомогою тіньового флоту.