У Путіна несподівано змінили заяви про гарантії безпеки для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Спочатку Дмитрієв заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа досягла величезного прогресу під час діалогу з Росією. Дмитрієв також заявив, що раніше у США не хотіли розуміти російську позицію.

"Те, що зробила команда Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Тож ми ведемо хороші дискусії. Наші дипломати також обговорюють можливі результати", - заявив Дмитрієв.

Що Дмитрієв сказав про гарантії безпеки для України

Під час спілкування з журналістом представник Путіна згадав і за гарантії безпеки для України.

За його словами, попри удари по російській енергетичній системі Кремль може розглянути питання гарантій безпеки для Києва. При цьому він заявив, що Росія проти вступу України до НАТО.

"Вступ України до НАТО, як сказав наш президент (Володимир Путін - ред.), абсолютно неможливий, і це, я думаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", - сказав Дмитрієв.

Цікаво те, що така риторика представника Путіна дещо відрізняється від традиційних заяв російської влади. Адже раніше Росія була проти будь-яких гарантій безпеки для України.

Детально про те, яких гарантій безпеки хоче Україна, читайте у матеріалі - "Гарантії безпеки. Якого захисту хоче Україна і що про це говорять у США та Європі".

Візит Дмитрієва у США

Напередодні стало відомо, що голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв вирушить до Вашингтона. Там у нього пройшла зустріч з представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

За результатами зустрічей Дмитрієв вже зробив низку заяв, детально про які можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Також відомо, що тепер у США чекають його звіту главі Кремля, перш ніж робити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні.

Хто такий Кирило Дмитрієв, та чому він поїхав на перемовини у Штати - читайте у матеріалі РБК-Україна.