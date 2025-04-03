Угода про "рідкісноземи" між Україною та США: Бессент розкрив найближчі плани
Делегація України здійснить візит до США найближчим часом. Він пов'язаний з обговоренням угоди про "рідкісноземи" між двома країнами.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Звертаючись до питань національної безпеки, Бессент сказав, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про економічне співробітництво між двома країнами.
Він додав, що українська сторона найняла адвоката і що угода "готова з нашого боку (з боку США, - ред)".
"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - констатував Бессент.
Угода про співпрацю між США та Україною
Україна і США з лютого обговорюють підписання угоди про співпрацю, зокрема, серед пунктів, йдеться і про "рідкісноземи".
Офіційне підписання документа планувалося 28 лютого під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. Але у зв'язку з емоційною дискусією в Овальному кабінеті того дня, підписання угоди так і не відбулося.
25 березня Зеленський розповів, що США запропонували Україні нову угоду про надра. Як розповів президент, новий документ - повноцінна угода, яку повинна буде ратифікувати Рада.
Ще наприкінці березня Бессент підтвердив, що США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини. Тоді він зазначав, що угоду може бути укладено на початку квітня.
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