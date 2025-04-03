Угода про "рідкісноземи" між Україною та США: Бессент розкрив найближчі плани

Делегація України здійснить візит до США найближчим часом. Він пов'язаний з обговоренням угоди про "рідкісноземи" між двома країнами.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Звертаючись до питань національної безпеки, Бессент сказав, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про економічне співробітництво між двома країнами.

Він додав, що українська сторона найняла адвоката і що угода "готова з нашого боку (з боку США, - ред)".