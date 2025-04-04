Переговори щодо розміщення іноземних військ в Україні триватимуть ще місяць, - Зеленський
До "коаліції рішучих" входять не лише Франція та Велика Британія, а й багато інших країн. Переговори щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні триватимуть ще місяць.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
"З початку роботи над ідеєю щодо гарантій безпеки ми провели ряд зустрічей. Сьогодні вже 2 місяці, як ми працюємо. Підсумовуюча зустріч сьогодні була, вона етапна, дуже важлива. Це не значить що тільки три країни - Україна, Франція, Британія - включені в цей процес", - сказав Зеленський.
За його словами, багато інших країн хочуть відправити війська в Україну, але точну кількість президент не назвав.
"Це буде коаліція. Я думаю, командам потрібен десь місяць і ми вважаємо, що не довше і ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Ми обговорюємо присутність на землі, в небі та на морі, а також протиповітряну оборону і деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатися тижнями і я думаю, що ми будемо зустрічатися кожного тижня на рівні військових, де - проговорюється окремо", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що "у нас є багато розуміння, що потрібно Україні, де є сенситивні моменти, де б ми хотіли мати підтримку"
"І важливо, що сьогодні обговорювали питання не тільки кількості, а мандату цієї інфраструктури. Для мене важливо дати розуміння в який етап ми можемо розраховувати вже на контингент. В який етап домовленості", - додав президент.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, "коаліція рішучих" - це група європейських країн, які готові відправити в Україну своїх солдатів як гарантії безпеки.
Раніше вже відбулося кілька зустрічей коаліції, однак жодних конкретних рішень поки що ухвалено не було.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, у Києві сьогодні, 4 квітня, відбулася зустріч "коаліції рішучих". У глибокому діалозі брав участь й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Це не перша зустріч, але мені здається, що ця фундаментальна - одна з перших. Важливо, що ми будемо працювати в постійному форматі, тепер та з відповідними результатами. Я не можу багато деталей розголошувати, це тільки початок, але найглибший початок цієї роботи", - розповів президент.
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