Пакет санкцій проти РФ та удар по літаку окупантів у Білорусі: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Офіційно. ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські ЗМІ.

"Прийнято 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ", - написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Аеродромом у Білорусі вдарили дронами: пошкоджено розвідувальний літак росіян

26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Їх причиною була атака на російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Внаслідок удару були пошкоджені передня та задня частини літака, зокрема, постраждали авіоніка та радіолокаційна антена.

Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів, - Галущенко

Світло в Україні не вимикатимуть більше, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики, заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", - зазначив він.

Іран заявив про розробку крилатої ракети з дальністю 1650 км.

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності. Вона має дальність польоту 1650 км.

"Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав голова аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде.

Зеленський направить США новий "список бажань" зі зброї, - CNN

За інформацією CNN, президент України Володимир Зеленський повідомив представників США, що планує надіслати їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

Голова держави, зустрівшись з головою комітету Палати представників США із закордонних справ Майклом Макколом та чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, у який увійдуть у тому числі винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни із Росією.

Спортивна сфера і не лише. Зеленський затвердив нові санкції проти росіян

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, затвердив нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти низки росіян. Зокрема, обмеження запроваджено проти представників спортивної сфери.

Голова держави підписав три відповідні укази.