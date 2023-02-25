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Офіційно. ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, Субота 25 лютого 2023 13:02
Офіційно. ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ", - написав Боррель.

Він зазначив, що ЄС залишається єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині.

"У межах наших (санкційних - ред.) списків ми націлені на тих, хто несе відповідальність за депортацію та насильницьке усиновлення не менше ніж 6000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я вчора говорив у Раді Безпеки ООН", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, що напередодні десятий пакет санкцій проти РФ погодили постпреди ЄС.

Втім, Польща не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, країна назвала його "занадто м'яким".

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