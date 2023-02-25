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У Херсонській області три людини підірвались на мінах: двоє з них загинули

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Херсонська область, Субота 25 лютого 2023 15:23
У Херсонській області три людини підірвались на мінах: двоє з них загинули Фото: У Херсонській області три людини підірвались на мінах (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Поблизу села Добрянка Високопільської територіальної громади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди загинули на місці від тяжких травм.

"У Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у Луганській області чоловік підірвався на російській міні. Його госпіталізували.

Автомобіль з прикарпатськими енергетиками, які працювали на звільнених територіях Миколаївської області у Снігурівському районі, підірвався на вибуховому пристрої.

Житель села Нововоскресенське Бериславського району потрапив до лікарні після того, як в його руках вибухнув нерозірваний снаряд.

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