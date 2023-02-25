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Гайдай назвав напрямки в Луганській області, де наступи ворога не припиняються

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Луганська область, Субота 25 лютого 2023 09:03
Гайдай назвав напрямки в Луганській області, де наступи ворога не припиняються Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не припиняють наступи на Сватівському та Кремінському напрямку. При цьому дії ворога залишаються безуспішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація залишається "стабільно важкою", але контрольованою українськими Силами оборони.

"Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку - ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні", - сказав Гайдай.

Він також розповів, що на Сватівському напрямку окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір і розгорнулись.

При цьому на Кремінському напрямку дві доби тому із трьох рот росіян, які пішли в наступ, ворожі війська втратили 70 осіб загиблими та приблизно стільки ж пораненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська упродовж двох тижнів зондують оборону ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового у Луганській області.

При цьому, як стало відомо, українські військові чекають відповідного моменту, щоб почати повномасштабний наступ у Луганській області.

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