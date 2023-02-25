Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів, - Галущенко

Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко під час телемарафону .

Проте міністр зазначив, що відключення електрики можуть проводитись для проведення ремонтів.

"Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", – сказав Галущенко.

Крім того, він додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. За його словами, якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.