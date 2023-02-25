ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів, - Галущенко

Новость на русском →
Україна, Субота 25 лютого 2023 20:32
Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде російських ударів по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко під час телемарафону.

Проте міністр зазначив, що відключення електрики можуть проводитись для проведення ремонтів.

"Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання", – сказав Галущенко.

Крім того, він додав, що про можливість зростання тарифів на електроенергію говорити поки що зарано. За його словами, якщо вони й переглядатимуться, то вже після опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
енергетики Електроенергія Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни