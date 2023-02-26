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Спортивна сфера і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції проти росіян

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Київ, Неділя 26 лютого 2023 19:23
Спортивна сфера і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції проти росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, затвердив нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти низки росіян. Зокрема, обмеження запроваджено проти представників спортивної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

За словами Зеленського, сьогодні він підписав три укази про нові санкції проти представників країни-агресора.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний чи допомагає Росії вести війну та знищувати життя людей. Проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей, проти представників російського спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії, та проти тих, хто допомагає тримати структури найманців Росії для війни проти України та всіх вільних людей. Тиск продовжиться", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 25 лютого, Євросоюз ввів санкції проти уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової, оскільки вона причетна до депортації українських дітей.

Також ми писали, що група з 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.

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