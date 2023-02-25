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Іран заявив про розробку крилатої ракети з дальністю 1650 км

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Тегеран, Субота 25 лютого 2023 12:04
Іран заявив про розробку крилатої ракети з дальністю 1650 км Фото: Іран заявив про розробку крилатої ракети з дальністю 1650 км (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети великої дальності. Вона нібито має дальність польоту 1650 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопоставленого командира Корпусу вартових ісламської революції, якого цитує Reuters.

"Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде.

Як пише видання, це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України.

Повідомляється, що Державне телебачення Ірану нібито показало, перші кадри, що демонструють нову крилату ракету Paveh.

При цьому, як додає Reuters, окремо Хаджізаде часто повторював заяви про намір Ірану помститися США за вбивство високопоставленого іранського командира.

"Ми прагнемо вбити Трампа", - цитує видання слова Хаджізаде.

Видання звертає увагу, що іранські лідери часто обіцяють жорстко помститися за Сулеймані.

"Хоча Хаджизаде стверджує, що Іран не мав наміру вбивати "бідних солдатів", коли він завдав балістичної ракетної атаки на сили США в Іраку через кілька днів після того, як іранський військовий командир Касем Сулеймані був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді", - додає Reuters.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg повідомило, що в Ірані виявили близьке за концентрацією до збройного збагачення урану.

Додамо, також повідомлялося, що в США не виключають військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.

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