ЗСУ відбили понад 70 атак, окупанти наступали на п'яти напрямках, - Генштаб

Збройні сили України відбили понад 70 ворожих атак. Водночас окупанти у суботу, 25 лютого, продовжили наступ на п'яти напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.

Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.

Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка та Гирі у Сумській області, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огурцове та Бологівка Харківської області

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також у районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп'янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви та Білогорівки в Луганській.

На бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстріли зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ у районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Північне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Під вогонь потрапили Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостро, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують із лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка та Новопілля Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів та Білогір'я у Запоріжжі; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис у Херсонській області, а також Матросівка Миколаївської області.

Через побоювання деокупації українських територій так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, станцію радіолокації, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливі ворожі цілі.

Нагадаємо, що українські захисники минулої доби знищили ще 650 окупантів. Також російські війська втратили ще один вертоліт, 12 танків та 9 ББМ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.