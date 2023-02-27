Пакет санкций против РФ и удар по самолету оккупантов в Беларуси: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Официально. ЕС утвердил десятый пакет санкций против России

Европейский союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские СМИ.

"Принят 10-й пакет санкций: в список включен 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", - написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По аэродрому в Беларуси ударили дронами: поврежден разведывательный самолет россиян

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. Их причиной была атака на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В результате удара были повреждены передняя и задняя части самолета, в частности, пострадали авионика и радиолокационная антенна.

Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет новых ударов, - Галущенко

Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет российских ударов по объектам энергетики, заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

“Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", - отметил он.

Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км

В Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она имеет дальность полета 1650 км.

"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.

Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Глава государства, встретившийся с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в который войдут в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Спортивная сфера и не только. Зеленский утвердил новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны против ряда россиян. В частности, ограничения введены против представителей спортивной сферы.

Глава государства подписал три соответствующих указа.