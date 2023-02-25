Зеленський направить США новий "список бажань" щодо зброї, - CNN

Президент України Володимир Зеленський повідомив представників США, що планує надіслати їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

Зеленський, який зустрівся з головою комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, у тому числі винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією