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Зеленський направить США новий "список бажань" щодо зброї, - CNN

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Україна, Субота 25 лютого 2023 19:34
Зеленський направить США новий "список бажань" щодо зброї, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський повідомив представників США, що планує надіслати їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зеленський, який зустрівся з головою комітету Палати представників у закордонних справах Майклом Макколом і чотирма іншими членами Республіканської партії Палати представників, сказав групі, що планує надіслати їм список озброєнь, у тому числі винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення кінця війни з Росією

"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", - сказав Маккол.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Україну. Всі подробиці візиту Байдена можна дізнатися - в матеріалі РБК-Україна.

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