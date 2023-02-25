Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Фото: Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську, є поранена (t.me/kramatorsk_rada)

Як пише Краматорська міська рада, внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та зруйновано амбулаторію.

За словами голова Донецької ОВА поранену вже госпіталізували, а деталі атаки й масштаби руйнувань наразі уточнюються.

"Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію", - пише Кириленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Слов'янську та Краматорську було чутно вибухи.

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