Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську, є поранена
Російські окупанти вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську. Внаслідок обстрілу одна цивільна отримала поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію", - пише Кириленко.
За словами голова Донецької ОВА поранену вже госпіталізували, а деталі атаки й масштаби руйнувань наразі уточнюються.
Як пише Краматорська міська рада, внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та зруйновано амбулаторію.
Фото: Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську, є поранена (t.me/kramatorsk_rada)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Слов'янську та Краматорську було чутно вибухи.
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