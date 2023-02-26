Метою атаки на аеродром у Білорусі міг бути розвідувальний літак РФ, - "Гаюн"
Причиною вибухів на білоруському аеродромі "Мачулищі" могла бути спроба знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 "міг отримати деякі пошкодження".
"Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - повідомляють у "Гаюні".
Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося кілька вибухів.
За непідтвердженою інформацією, внаслідок інциденту було пошкоджено російський військово-транспортний літак.
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