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Метою атаки на аеродром у Білорусі міг бути розвідувальний літак РФ, - "Гаюн"

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Неділя 26 лютого 2023 19:03
Метою атаки на аеродром у Білорусі міг бути розвідувальний літак РФ, - "Гаюн" Ілюстративне фото: метою атаки аеродрому в Білорусі міг бути розвідувальний літак РФ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Іван Носальський

Причиною вибухів на білоруському аеродромі "Мачулищі" могла бути спроба знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

У моніторинговій групі зазначають, що через вибухи російський А-50 "міг отримати деякі пошкодження".

"Йдеться про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - повідомляють у "Гаюні".

Також, за даними групи, сьогодні, 26 лютого, о 17:33 на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів військово-транспортний літак Іл-76 з реєстраційним номером RF-86843.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося кілька вибухів.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок інциденту було пошкоджено російський військово-транспортний літак.

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Білорусь вибухи Росавиация
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