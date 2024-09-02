Пакет допомоги від Німеччини та удар по Харкову: новини за вихідні

Німеччина цими вихідними передала Україні новий пакет військової допомоги. Проте росіяни тим часом вдарили по Харкову.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 31 серпня:
Партизани провели розвідку порту в Таганрозі;
Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області.
Новини за 1 вересня:
Російські війська знову просунулися в Донецькій області;
ЗСУ атакували місця скупчення ворога та вдарили по складу боєприпасів.
Україна отримає майже 30 всюдиходів Viking. Військову техніку Києву нададуть Нідерланди.
Представник України в ООН Сергій Кислиця зробив інтригуючу заяву. Чиновник натякнув, що глава МЗС Росії Сергій Лавров помер.
31 серпня Кислиця написав, що для військових злочинців Росії природна смерть є порятунком. Він пояснює це тим, що таким чином вони прямо потраплять у пекло, минаючи чистилище.
До свого допису урядовець додав фото Лаврова.
Український атлет Артем Колінько вперше в історії завоював медаль Паралімпійських ігор у бочі. Він став бронзовим призером.
Як зазначається, Колінько провів п'ять матчів на шляху до "бронзового" фіналу. В останньому він мінімально здолав хорвата Давора Комара з рахунком 4:3 та виборов "бронзу" чоловічого турніру у класі В4.
Україна ввела нові санкції. На цей раз вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.
Голова держави Володимир Зеленський зазначив, що 1 вересня він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО.
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.
Повний перелік переданої допомоги можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Михайло Сербін 1 вересня здобув найвищу нагороду на Паралімпіаді-2024. Це вже трете "золото" для України на цьогорічних змаганнях.
В навчальній авіаційній бригаді університету розбився вертоліт Мі-2. Це відбулось під час виконання навчально-тренувального польоту.
В неділю, 1 вересня, здійснили масштабний удар по Харкову.
Під ворожим ударом опинились торгові центри, Палац спорту, "Нова пошта". В результаті ворожого удару в місті багато постраждалих. Найменшому з них лише три місяці.
Детальніше про наслідки ворожої агресії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Росіяни хамською поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.
У Росії повідомили про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.
Загалом, за словами мера Москви Собяніна, ППО РФ збила 9 дронів, що летіли на столицю. Один із них - у районі Московського НПЗ.
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