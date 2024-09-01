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В Україні під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2

Україна, Неділя 01 вересня 2024 21:39
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В Україні під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2 Фото: В Україні розбився вертоліт Мі-2 (flickr.com by rjte1)
Автор: Каріна Левицька

В навчальній авіаційній бригаді університету розбився вертоліт Мі-2. Це відбулось під час виконання навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Наразі на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

"Родина університету зазнала непоправної втрати - екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", - зазначили в заяві університету.

Командування університету та військової частини заявило, що всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

"До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - додали в навчальному закладі.

Нагадаємо, що це не перший випадок в університеті. Минулого місяця під час навчально-технічного польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

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