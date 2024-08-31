Партизани провели розвідку порту в Таганрозі (фото)

Партизани провели розвідку порту в Таганрозі Ростовської області. Він розташований на березі Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Порт Таганрога також є базою для військових судів, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями. Зокрема, цей порт відіграє неабияку роль у забезпеченні військових дій РФ на півдні України та інших напрямках.

Порт Таганрог є важливою частиною транспортної інфраструктури Росії. Він використовується для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива.

"Агент провів розвідку порту в Таганрозі та прилеглої до нього території. Передав інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів", - йдеться в повідомленні.

Розвідка портів РФ

"АТЕШ" не вперше проводить розвідку портів у Росії. Наприклад, у квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Саме сюди загарбники перебазували більшу частину своїх кораблів після удару по штабу ЧФ РФ у Криму у вересні 2023 року. Також партизани часто проводять розвідку і на півострові.

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