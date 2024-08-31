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Партизани провели розвідку порту в Таганрозі (фото)

Росія, Субота 31 серпня 2024 12:09
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Партизани провели розвідку порту в Таганрозі (фото) Фото: порт у Таганрозі Ростовської області (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку порту в Таганрозі Ростовської області. Він розташований на березі Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент провів розвідку порту в Таганрозі та прилеглої до нього території. Передав інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів", - йдеться в повідомленні.

Партизани розвідали портову зону Азовського моря (t.me/atesh_ua)

Чим важливий порт у Таганрозі

Таганрог - місто в Ростовській області Росії, яке розташоване на березі Таганрозької затоки Азовського моря.

Партизани провели розвідку порту в Таганрозі (фото)

Порт у Таганрозі Ростовської області (t.me/atesh_ua)

Порт Таганрог є важливою частиною транспортної інфраструктури Росії. Він використовується для логістичної підтримки військових операцій окупантів, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива.

Порт Таганрога також є базою для військових судів, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями. Зокрема, цей порт відіграє неабияку роль у забезпеченні військових дій РФ на півдні України та інших напрямках.

Розвідка портів РФ

"АТЕШ" не вперше проводить розвідку портів у Росії. Наприклад, у квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Саме сюди загарбники перебазували більшу частину своїх кораблів після удару по штабу ЧФ РФ у Криму у вересні 2023 року. Також партизани часто проводять розвідку і на півострові.

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