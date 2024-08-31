У Росії зник вертоліт Мі-8 з двома десятками людей на борту

Російський вертоліт Мі-8 зник на Камчатці у суботу, 31 серпня. На борту могли знаходитися понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на ТАСС.

Вертоліт належить авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Зранку він вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець на Камчатці і практично відразу зник з радарів.

За попередніми даними, на борту можуть перебувати 22 особи - три члени екіпажу та 19 пасажирів.

РосЗМІ пишуть, що екіпаж не повідомляв про проблеми перед вильотом.

На пошуки вертольота вилетів інший борт, ще один Мі-8, також наземна група рятувальників готуються до відправки до району, де зник вертоліт.