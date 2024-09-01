Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW

Російські окупаційні війська знову просунулися в Донецькій області. Зокрема, на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У п'ятницю та суботу, 30 та 31 серпня, війська РФ провели наступальні операції в районі Липців та Глибокого, а також у районі Вовчанська та Плетенівки. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Російські воєнкори стверджували, що 31 серпня війська РФ просунулися на південь від Піщаного (на північний захід від Сватового), але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

У той же час аналітики повідомляють, що 30 та 31 числа ворог провів атаки:

на північний схід від Куп'янська біля Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська біля Новоосинового та Глушківки;

на північний захід від Сватового біля Колісінківки, Стельмахівки, Новосергіївки та у напрямку Лозової;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Твердохлібово, Дружелюбівки та Чернещини;

на північний захід від Кремінної біля Невського, Новосадово, Греківки та Макіївки;

і на південний захід від Кремінної біля Дібрової та Серебрянському лісі.

Також російський воєнкор продовжив стверджувати, що ЗСУ зберігають обмежені позиції у Сіньківці, незважаючи на заяву Міноборони РФ від 30 серпня про те, що російські сили захопили населений пункт.

Операція №3 - Донецька область

За даними аналітиків, 30 та 31 серпня росіяни продовжили наступати:

на схід від Сіверську в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверска в районі Спірного, Івано-Дар'івки та Виїмки;

на південь від Сіверську в районі Званівки.

Тим часом геолокаційні кадри від 31 серпня вказують на те, що російські війська здійснили незначне просування в східну частину Григорівки (на північ від Часового Яру).

Зокрема, 30 та 31 числа ворог намагався наступати:

у районі Часового Яру;

на північ від Часового Яру біля Калинівки;

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

на південь від Часового Яру біля Ступочек;

на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, Кліщіївки та Предтечного.

Повідомлялося, що війська РФ захопили Сєверноє (на схід від Торецька), а також 31 серпня продовжили наступальні операції в районі Торецька. Міноборони Росії також заявило, що росіяни захопили Сєверноє, але ISW не виявив підтвердження того, що росіяни захопили частину північно-західної околиці населеного пункту, що залишилася.

Експерти додали, що 30 та 31 числа ворог наступав у районі Нелипівки.

Геолокаційні кадри від 30 липня говорять про те, що окупаційні війська нещодавно просунулися на південь від Карлівки (південний схід від Покровська) та захопили Червоноармійську фільтрувальну станцію. Водночас кадри від 31 числа говорять про те, що ворог нещодавно захопив північну частину Галицинівки (на південний схід від Покровська).

Згідно з російськими заявами, підрозділи 114-ї мотострілецької бригади РФ просунулися до південної частини Галицинівки та повністю захопили населений пункт, але ISW не виявив підтвердження цих заяв.

У суботу, 31 серпня, російські воєнкори заявили, що війська РФ, що діють на південний схід від Покровська, також захопили Долинівку (безпосередньо на схід від Галицинівки), увійшли до Бажаного Першого (безпосередньо на південь від Галицинівки) і просунулися ближче до Українська та Лисівки (обидва на захід від Галицинівки).

Блогери РФ заявили, що росіяни продовжують вести бої у східному Селідовому (на південний схід від Покровська), хоча ISW поки не спостерігав підтвердження присутності російських військ у місті.

Крім того, воєнкори Росії заявили, що є повідомлення про російські диверсійно-розвідувальні групи, що діють недалеко від околиць Мирнограда (безпосередньо на схід від Покровська), і що російська авіація завдає масованих авіаударів по місту.

ISW пише, що п'ятницю та суботу, 30 та 31 серпня, окупаційні війська продовжили наступальні операції: на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Гродівки та Зеленого Поля та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Миролюбівки, Михайлівки, Карлівки, Долинівки, Галицинівки, Бажаного Першого, Українська та Лисівки.

Згідно з геолокаційними кадрами від 31 серпня, росіяни нещодавно просунулися в полях на захід від Красногорівки під час механізованого наступу чисельністю приблизно до роти.

30 і 31 числа ворог продовжував наступати в районі Георгіївки та Красногорівки.

Повідомлялося, що окупанти просунулися на південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 31 серпня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив, що російські війська просунулися на 1,2 кілометра на північний захід від Костянтинівки. Ще один блогер сказав 30 серпня, що російські війська просунулися ближче до Водяного з позицій уздовж шосе О-0532 (Костянтинівка-Вугледар). Проте ISW не виявила підтвердження цих російських заяв.

Кадри, опубліковані 30 серпня, показують, що українські війська нещодавно відбивали атаку російських механізованих підрозділів чисельністю до взводу біля Костянтинівки.

За даними ISW, противник продовжив наступальні операції біля Костянтинівки, Водяного та Вугледару, 30 та 31 серпня.

"Південна вісь"

У суботу, 31 серпня, позиційні бої продовжились на заході Запорізької області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив, що росіяни захопили українську позицію і два лісові масиви на північ від Роботиного, хоча ISW не бачив підтвердження цієї заяви.

Офіційні особи України повідомили 31 числа, що ЗСУ відбили кілька російських атак у невказаних районах Херсонського напрямку.