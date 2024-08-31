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IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Німеччина, Субота 31 серпня 2024 21:32
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IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги Фото: IRIS-T (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

  • 1 IRIS-T SLS;
  • 26 безпілотників-розвідників "Вектор";
  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • 6 інженерних екскаваторів;
  • 14 000 снарядів 155 мм;
  • 10 безпілотних надводних кораблів;
  • 55 000 аптечок;
  • гвинтівки.

Допомога від Німеччини

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Берлін передає системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання.

До того ж Німеччина бере участь у проведенні тренувань для українських військових.

Нагадаємо, що попередній пакет військової допомоги Німеччина передала 19 серпня.

До цього Німеччина заявила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні,

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