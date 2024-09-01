Росіяни на Паралімпіаді провокували українських спортсменів
Росіяни хамською поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Національного комітету спорту інвалідів Валерія Сушкевича в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
"Перший варіант - хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлов". Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда", - розповів він.
"Інший варіант провокаційний - коли вони показово "ласкаво" кажуть, наприклад, "здравствуйтє". Обидва варіанти - мерзенні. І викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут - не повестись на провокацію, бо буде дискваліфікація українського атлета", - додав Сушкевич.
28 серпня в Парижі розпочались літні Паралімпійські ігри-2024.
Український плавець Антон Коль приніс Україні першу нагороду - "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1.
Пізніше того ж дня українські плавці завоювали ще три медалі.
Наразі в України вже 15 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі:
Золото - 1;
Срібло - 8;
Бронза - 6.
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