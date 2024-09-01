РФ навчає вчителів виявляти проукраїнських дітей на окупованих територіях, - ЦНС

На окупованих територіях України росіяни провели семінар серед вчителів. Тепер вони мають виявляти дітей, які потенційно підтримують свою рідну країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"В цинічному стилі окупанти назвали це "девіантною поведінкою"", - йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, вчителів вчили куди звертатись, якщо вони виявили "не лояльних дітей", а також - як через них виходити по на погляди їх батьків.

У ЦНС резюмували, що ворог фактично планує через дітей дізнаватись інформацію щодо проукраїнського руху.

"(Ворог - тед) не розуміє, що таким є більшість населення на тимчасово окупованих територіях" - зазначив інформаційний ресурс.

Крім того, в кінці публікації Центр національного спротиву закликав провести бесіди з дітьми вдома, а також повідомляти про вчителів, які працюють на ворога.