Зеленський підписав низку санкційних рішень: що відомо

Україна ввела нові санкції. На цей раз вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Голова держави зазначив, що сьогодні він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень - санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло - на війну", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що завдання для всіх представників України - зробити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.