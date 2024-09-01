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Зеленський підписав низку санкційних рішень: що відомо

Неділя 01 вересня 2024 21:54
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Зеленський підписав низку санкційних рішень: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна ввела нові санкції. На цей раз вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Голова держави зазначив, що сьогодні він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень - санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло - на війну", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що завдання для всіх представників України - зробити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.

Нагадаємо, що минулого місяця Зеленський на 10 років продовжив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із країною агресором Росією.

Зокрема, санкції подовжено проти проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих із ними компаній та активів.

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