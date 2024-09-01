Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова

Вдень 1 вересня росіяни знову масово ударили по Харкову. Наразі вже відомо про десятки постраждалих, серед яких діти та медики, пошкоджені відділення "Нової пошти", Палац спорту, газогін, ТЦ.

Вибухи у Харкові

Близько 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів - їх було близько 10. У цей момент у регіоні було оголошено тривогу.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики зі східного та північного напрямків. Голова ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів.

29 постраждалих, серед них медики та діти

Майже одразу стало відомо про те, що є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, пізніше кількість поранених почала зростати - 13, 15 і т.д. Наразі відомо про 29 постраждалих.

"У тому числі діти, є діти, які отримали важкі поранення. Серед поранених - два представники медичної служби, ще двоє дорослих також перебувають у тяжкому стані", - розповів Синєгубов.

Оновлено 15:28. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них - 5 дітей.

Під ударом Палац спорту, відділення "Нової пошти", газогін

Наразі відомо, що окупанти цілили виключно в цивільну інфраструктуру на декількох локаціях. За попередньою інформацією правоохоронців, під час ударів загарбники використали ракети "Іскандер". Пошкоджені торговельний центр, відділення "Нової пошти".

Крім того, ворог завдав чотири удари по Палацу спорту в Харкові.

"По "Палацу спорту" в місті Харкові було, за попередньою інформацією, чотири удари. Там так само є цивільні поранені. Є ще "прильоти" по відкритій місцевості, парковій зоні, де ми фактично ще фіксуємо наслідки", - розповів голова ОВА.

Також через обстріл Харькова виникли проблеми з газогоном, є загоряння. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, на даний момент евакуйовано 30 людей.

Реакція Зеленського

На обстріл Харкова вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - розповів він.

На думку президента, мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів - сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - констатував Зеленський.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова.