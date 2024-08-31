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Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області, - Жорін

Харківська область, Субота 31 серпня 2024 19:45
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Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області, - Жорін Фото: Третя штурмова закріплюється на звільнених територіях Харківської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові відтіснили окупантів в Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна.

"На Харківському напрямку, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової зараз тривають стабілізаційні дії", - повідомив Жорін.

Він пояснив, що провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись.

"При цьому росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо", - додав заступник командира.

Нагадаємо, що днями Жорін заявив, що бійці 3 ОШБр успішно провели контратаку в Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила його заяву. Та зауважила, що Третя штурмова бригада просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту.

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