ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ атакували місця скупчення ворога та вдарили по складу боєприпасів: зведення Генштабу

Україна , Неділя 01 вересня 2024 08:59
UA EN RU
ЗСУ атакували місця скупчення ворога та вдарили по складу боєприпасів: зведення Генштабу Фото: ЗСУ атакували місця скупчення та склад росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті за останню добу відбулося 199 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів.

Ситуація на напрямках фронту:

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу складає 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка - шість, 20 та 10 відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки - провів за добу 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два - в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку були три атаки окупантів, без успіху.

"Триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села", - додають у Генштабі.

Ситуація у місті Часів Яр

Нагадаємо, Часів Яр - це наступне місто після Бахмута, там вже тривалий час точаться активні бойові дії. Нещодавно у 24 ОМБр ім. Короля Данила заявили, що росіяни нібито контролюють 40% міста.

Пізніше у пресслужбі бригади уточнили, що інформація не відповідає дійсності. Окупанти захопили частину міста, яка знаходиться до каналу "Сіверський Донець-Донбас".

У ЗСУ також пояснюють, що Часів Яр - це форпост, який не дозволяє російським військам штурмувати по південному флангу. Південніше розташовані міста Покровськ та Торецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії