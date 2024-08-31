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Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking

Нідерланди, Субота 31 серпня 2024 21:17
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Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking Фото: всюдиход Viking (x.com/DefensieMin)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає майже 30 всюдиходів Viking. Військову техніку Києву нададуть Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса.

"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Нідерланди передадуть 28 гусеничних машин Viking. За його словами, морська піхота спеціально підготувала для них українських солдатів.

"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - зазначив він.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, що ще у липні Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Крім того, до передачі винищувачів, Нідерланди пообіцяли передати 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16.

Нещодавно також стало відомо, що Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів.

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