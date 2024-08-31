Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса.

"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Нідерланди передадуть 28 гусеничних машин Viking. За його словами, морська піхота спеціально підготувала для них українських солдатів.

"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - зазначив він.