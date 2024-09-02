Пакет допомоги від Німеччини та удар по Харкову: новини за вихідні

Німеччина цими вихідними передала Україні новий пакет військової допомоги. Проте росіяни тим часом вдарили по Харкову.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 31 серпня:

Новини за 1 вересня:

Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking

Україна отримає майже 30 всюдиходів Viking. Військову техніку Києву нададуть Нідерланди.

Кислиця натякнув, що Лавров уже міг "склеїти ласти"

Представник України в ООН Сергій Кислиця зробив інтригуючу заяву. Чиновник натякнув, що глава МЗС Росії Сергій Лавров помер.

31 серпня Кислиця написав, що для військових злочинців Росії природна смерть є порятунком. Він пояснює це тим, що таким чином вони прямо потраплять у пекло, минаючи чистилище.

До свого допису урядовець додав фото Лаврова.

Україна завоювала історичну медаль у бочі на Параліпіаді-2024

Український атлет Артем Колінько вперше в історії завоював медаль Паралімпійських ігор у бочі. Він став бронзовим призером.

Як зазначається, Колінько провів п'ять матчів на шляху до "бронзового" фіналу. В останньому він мінімально здолав хорвата Давора Комара з рахунком 4:3 та виборов "бронзу" чоловічого турніру у класі В4.

Зеленський підписав низку санкційних рішень

Україна ввела нові санкції. На цей раз вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ.

Голова держави Володимир Зеленський зазначив, що 1 вересня він підписав низку санкційних рішень, які раніше були ухвалені РНБО.

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Повний перелік переданої допомоги можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Третє "золото" Паралімпіади для України

Михайло Сербін 1 вересня здобув найвищу нагороду на Паралімпіаді-2024. Це вже трете "золото" для України на цьогорічних змаганнях.

В Україні під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2

В навчальній авіаційній бригаді університету розбився вертоліт Мі-2. Це відбулось під час виконання навчально-тренувального польоту.

Росіяни обстріляли Харків

В неділю, 1 вересня, здійснили масштабний удар по Харкову.

Під ворожим ударом опинились торгові центри, Палац спорту, "Нова пошта". В результаті ворожого удару в місті багато постраждалих. Найменшому з них лише три місяці.

Детальніше про наслідки ворожої агресії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Росіяни на Паралімпіаді провокували українських спортсменів

Росіяни хамською поведінкою провокували українських спортсменів на Паралімпіаді в Парижі.

У Москві дрони атакували НПЗ

У Росії повідомили про дев'ять нібито збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них був "перехоплений" у районі Московського нафтопереробного заводу.

Загалом, за словами мера Москви Собяніна, ППО РФ збила 9 дронів, що летіли на столицю. Один із них - у районі Московського НПЗ.