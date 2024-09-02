Пакет помощи от Германии и удар по Харькову: новости за выходные

Германия в эти выходные передала Украине новый пакет военной помощи. Однако россияне тем временем ударили по Харькову.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Новости за 31 августа:

Новости за 1 сентября:

Нидерланды передадут Украине 28 вездеходов Viking

Украина получит почти 30 вездеходов Viking. Военную технику Киеву предоставят Нидерланды.

Кислица намекнул, что Лавров уже мог "склеить ласты"

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сделал интригующее заявление. Чиновник намекнул, что глава МИД России Сергей Лавров скончался.

31 августа Кислица написал, что для военных преступников России естественная смерть является спасением. Он объясняет это тем, что таким образом они прямо попадут в ад, минуя чистилище.

К своему сообщению чиновник добавил фото Лаврова.

Украина завоевала историческую медаль в боче на Паралипиаде-2024

Украинский атлет Артем Колинько впервые в истории завоевал медаль Паралимпийских игр в боче. Он стал бронзовым призером.

Как отмечается, Колинько провел пять матчей по пути в "бронзовый" финал. В последнем он минимально одолел хорвата Давора Комара со счетом 4:3 и завоевал "бронзу" мужского турнира в классе В4.

Зеленский подписал ряд санкционных решений

Украина ввела новые санкции. В этот раз они касаются коллаборантов и тех, кто обеспечивает работу авиационной инфраструктуры РФ.

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что 1 сентября он подписал ряд санкционных решений, которые ранее были приняты СНБО.

Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего Киев получит IRIS-T и эвакуационную машину Bergepanzer 2.

Полный перечень переданной помощи можно узнать в материале РБК-Украина.

Третье "золото" Паралимпиады для Украины

Михаил Сербин 1 сентября получил высшую награду на Паралимпиаде-2024. Это уже третье "золото" для Украины на соревнованиях этого года.

В Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2

В учебной авиационной бригаде университета разбился вертолет Ми-2. Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Россияне обстреляли Харьков

В воскресенье, 1 сентября, нанесли масштабный удар по Харькову.

Под вражеским ударом оказались торговые центры, Дворец спорта, Новая почта. В результате вражеского удара в городе много пострадавших. Младшему из них всего три месяца.

Детальнее о последствиях враждебной агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Россияне на Паралимпиаде провоцировали украинских спортсменов

Россияне хамским поведением провоцировали украинских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.

В Москве дроны атаковали НПЗ

В России сообщили о девяти якобы сбитых беспилотниках, атаковавших Москву. В частности, один из них был "перехвачен" в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

В общей сложности, по словам мэра Москвы Собянина, ПВО РФ сбило 9 дронов, летевших на столицу. Один из них - в районе Московского НПЗ.