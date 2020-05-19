Ослабление карантина и интервью с Гиркиным: новости за 18 мая

Коллаж РБК-Украина

В Украине готовятся возобновить работу метро, в Одессе обрушилась часть жилого дома, журналист Дмитрий Гордон взял интервью у скандального главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 мая, - в материале РБК-Украина

В городах Украины ослабляют карантин

В городах Украины ослабляют карантин, называются даты возобновления работы общественного транспорта и новые условия посещения общественных мест.

Кабинет министров Украины позволит восстановить работу метрополитена в городах с 25 мая. При этом сам карантин в стране пока не отменяется.

В рамках ослабления карантина в Киеве откроются промышленные рынки, большие магазины и фитнесцентры. Следующий этап ослабления запланирован на 22 мая.

Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов.

Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне. Министерство предоставило рекомендации по непосещению пляжей людям из группы риска.

Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волны коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Одессе обрушилась часть жилого дома

В понедельник, 18 мая, на улице Торговой рухнула часть жилого дома №20.

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен. На данный момент существует угроза полного разрушения дома.

В "Нафтогазе" выписали премии на 43,6 млн долларов: НАБУ получило доступ к служебным запискам

Суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины". Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления членами Наблюдательного совета, председателем и членами правления НАК своим служебным положением при принятии решения о выплате премий.

Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, сообщает издание "Наши гроши".

СБУ обнародовала архивные документы КГБ о попытках крымских татар вернуться домой

Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ УСРС, связанные с депортацией и геноцидом крымских татар в советские времена. СБУ привела некоторые исторические данные.

Речь идет о попытках крымских татар вернуться в Крым после более 20 лет изгнания.

В Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона

В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из России для финансирования своей Партии социалистов.

Оппозиция Молдовы намерена инициировать процедуру импичмента президента Игоря Додона. При этом отмечается, что процедура будет запущена в случае если генеральная прокуратура подтвердит подлинность видеоматериала.

Гордон взял интервью у Гиркина

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у скандального главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Вся беседа была записана с помощью Skype. Как объяснил Дмитрий Гордон, он сделал это интервью, так как считает его символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе (видео).

Позже Гордон объяснил скандальное интервью. Журналист заявил, что интервью с Гиркиным было записаны в содействии с украинскими спецслужбами, а все материалы уже переданы в Гаагу, где будут основой на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.