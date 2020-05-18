СБУ обнародовала архивные документы КГБ о попытках крымских татар вернуться домой

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о попытках крымских татар вернуться в Крым после более 20 лет изгнания

Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ УСРС, связанные с депортацией и геноцидом крымских татар в советские времена. СБУ привела некоторые исторические данные

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о попытках крымских татар вернуться в Крым после более 20 лет изгнания. Итак, 1967 г., 50-я годовщина Октябрьской революции. Председатель КГБ при Совете министров УССР Никитченко докладывает руководству Компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. Его довели до отчаяния постоянные отказы советской власти, которые запрещали возвращение в Крым.

Фото: опубликованные СБУ документы (telegram.org)

"Абдураим Решидов - национальный герой крымскотатарского народа. Он был летчиком-асом во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но после запросов о возвращении в Крым Герой Решидов стал считаться "провокатором". И предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его", - сказано в сообщении.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

Автор: Анастасия Рокитна