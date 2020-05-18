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Рынки, фитнес и большие магазины: Киев объявил новый этап ослабления карантина

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 12:35
Рынки, фитнес и большие магазины: Киев объявил новый этап ослабления карантина
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Новый этап ослабления карантина в Киеве будет 22 мая

В рамках ослабления карантина в Киеве откроются промышленные рынки, большие магазины и фитнесцентры. Следующий этап ослабления запланирован на 22 мая.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корресподент РБК-Украина.

По его словам, после 22 мая Киев, как и другие регионы, начнет следующий этап ослабления ограничений.

"В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, большие магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - отметил Кличко.

Он добавил, что после 22 мая в Киеве возобновится работа наземного общественного транспорта в обычном режиме. Кроме того, столица ждет решения Кабинета министров, чтобы возобновить работу метро уже с 25 мая.

Рынки, фитнес и большие магазины: Киев объявил новый этап ослабления карантина

Фото: инфографика второго этапа ослабления карантина в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

Напомним, ранее сообщалось, что большие торговые центры в Киеве могут открыть только после возобновления работы метро. При этом владельцы ТРЦ должны будут строго соблюдать санитарные нормы.

До этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что новый этап выхода из карантина должен происходить каждые 10 дней. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключал, что некоторые этапы могут происходить одновременно.

Отметим, Украина начала выходить из карантина с 11 мая.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевкарантин
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