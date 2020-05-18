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В Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона

Новости » Политика     18.05.2020 - 14:31
В Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон якобы получал деньги из России на финансирование своей партии

В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из России для финансирования своей Партии социалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавские СМИ.

Сообщается, что данное видео представил депутат от фракции партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Юрие Реница. На нем бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов якобы передают деньги Додону.

На опубликованных кадрах Додон просит передать деньги другим членам Партии социалистов для выплаты заработных плат. Депутат Реница заявил, что передаст эти доказательства генеральному прокурору Молдовы.

Также сообщается, что ранее один из телеканалов опубликовал видео, на котором Додон в разговоре с Плахотнюком и Яраловым якобы признался, что получал из России деньги на содержание партии. По его словам, расходы на партию доходили до 1 млн долларов ежемесячно. При этом деньги передавались через бывшего российского вице-премьера Дмитрия Козака, который сегодня является главным переговорщиком со стороны России по вопросу Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году.

Отметим, другой фигурант этих записей, олигарх Владимир Плахотнюк покинул Молдову летом прошлого года на фоне обострившегося политического кризиса. Представители Кишинева сообщали, что он просит политическое убежище в Украине.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины МолдовакомпроматИгорь Додон
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