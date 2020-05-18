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Украина может возобновить авиасообщение с 15 июня

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 21:22
Украина может возобновить авиасообщение с 15 июня
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Авиасообщение планирую возобновить одновременно с ЕС

Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ThePage, передает РБК-Украина.

При этом Ляшко отметил, что решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - отметил главный санврач.

Однако он добавил, что возможность открытия авиасообщения с Европой возможно при определенных эпидемических условиях.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - добавил Ляшко.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины авиасообщениеВиктор Ляшко
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